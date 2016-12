Rapper T.I. und Tameka "Tiny" Harris: Scheidung!

Rapper T.I. und seine Frau Tameka "Tiny" Harris mussten schon durch so einige Tiefen gehen. Eine Fehlgeburt, ein Steuerskandal und sogar eine Gefängnisstrafe konnten die Liebe der beiden aber nicht zerstören. Bis jetzt! Denn nun ist die Beziehung doch zerbrochen!

Wie "TheDirty.com" berichtet, hat Tiny die Scheidung von T.I. eingereicht. Ganze 15 Jahre waren die beiden ein Paar! 2010 heirateten sie. Nach sechs Jahren Ehe macht Tiny nun Schluss. Schon vor einer Woche postete sie eine kryptische Nachricht auf Instagram, die jetzt eine völlig neue Bedeutung hat. Hat sie hier die Trennung angekündigt? "Ich erzwinge nichts mehr. Was fließt, das fließt. Was zusammenbricht, bricht zusammen. Was sein soll, das wird auch sein", schrieb sie nachdenklich.

Erst im März sind T.I. und Tinys zum dritten Mal Eltern geworden. Töchterchen Heiress schien das ganz große Glück der Familie zu sein. Doch auch sie konnte offenbar die Ehe der beiden nicht retten. Wieso Tiny so plötzlich den Schlussstrich zieht, ist nicht bekannt. Sicher ist wohl nur eins: Die Kinder der beiden werden am meisten an der Trennung leiden...