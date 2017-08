Raul Richter: Bald als Stripper nackt auf der Bühne?

Von GZSZ zur Strip-Show? Seit seinem Ausstieg aus der beliebten Daily Soap ist es extrem ruhig um Raul Richter geworden. Jetzt könnte er sein großes Comeback feiern - und zwar nackt auf der Bühne!

Raul Richter: Anfrage von den Sixx Paxx

Raul Richter selbst teilt mit seinen Fans die sexy Anfrage via Instagram Stories! Die Sixx Paxx wollen ihn bei sich dabei haben! Bei Strip-Gruppe hat schon Marc Terenzi gezeigt, was er so zu bieten hat. Tritt Raul Richter jetzt in seine Fußstapfen?! Wohl eher nicht.

Raul Richter bekam eine Anfrage von den Sixx Paxx Instagram/ Raul Richter

Die Emojis, die Raul Richter zu der Anfrage der Sixx Paxx postet, sind mehr als eindeutig. Für viele weibliche Fans sicherlich schade...

Raul Richter hat eine Porno-Vergangenheit

Die Anfrage von den Sixx Paxx ist übrigens nicht das erste erotische Job-Angebot für Raul Richter! Er hat tatsächlich früher schon in einem Porno mitgewirkt! Allerdings nicht vor der Kamera, er hat das Schmuddelfilmchen synchronisiert! Eines der Zitate: "Ich mach dein Loch voll, dass es überläuft!" Heute ist ihm die Vergangenheit eher peinlich....