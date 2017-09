Raúl Richter: Hat er eine neue Freundin?

Madels, ihr müsst jetzt ganz stark sein! Nachdem vor einem Monat das Gerücht die Runde machte, dass Raúl Richter und seine Jessica Michaelis sich getrennt haben, sieht es jetzt so aus, als hätte er schon wieder eine Neue.

Zumindest ist ein Foto, das Raúl Richter selbst auf Instagram postete ziemlich eindeutig: Der Schauspieler ist gerade beruflich in Cornwall unterwegs. Auf dem Bild liegt er jedoch ganz entspannt in einem Zelt am Strand.

Good morning • If you want something you've never had, then you've got to do something you've never done. Ein Beitrag geteilt von Raul Richter (@raulrichter) am 6. Sep 2017 um 2:03 Uhr

Es zeigt, wie seine und die Füße einer Frau unter einer kuscheligen Decke herausschauen. Dazu schreibt er: "Guten Morgen" und einen Kuss-Emoji.

Einen Hinweis darauf, wer sich da mit ihm in die Decke eingekuschelt hat liefert er jedoch nicht.

Raul Richter feiert GZSZ-Comeback!

Schaut man sich seine vorangegangenen Fotos an könnte man auch denken, dass seine Zelt-Schmuse-Aktion Teil seiner Arbeit ist - Raúl Richter dreht dort nämlich für "Rosamunde Pilcher" - dennoch verzichtet er bei dem Zelt-Foto auf alle Hashtags, die eine Verbindung zu dem Job herstellen könnten. Vielleicht ja ein Hinweis auf seine neue Liebe...