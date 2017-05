Raul Richter: Liebesouting!

Ja? Nein? Vielleicht? Raùl Richter löste in den sozialen Netzwerken Spekulationen über seinen Beziehungsstatus aus. Der ehemalige GZSZ-Stars wurde seit seiner Trennung von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Star Valentina Pahde nicht mehr mit einer Frau in Verbindung gebracht worden. Bis er plötzlich damit anfing, Fotos mit Rosen zu posten und dazu bedeutungsschwanger zu texten: „Behandle dein Mädchen immer richtig!“. Welches Mädchen? Und warum ist neben dem Karton mit den edlen Blumen teure Unterwäsche zu erspähen? Das vermeintliche Liebesgeheimnis hat Raùl Richter gelüftet, er bringt nun Blumen an den Mann und auch die Frau. Trotzdem bleibt die Frage im Hinterkopf, ob er nun eine Freundin hat, oder nicht. Denn irgendwie erinnert dieses Posting an Rocco stark. Der teasert neue Frauen allerdings lieber mit Schmuck von Tiffany an.

Ex-GZSZ-Hottie Raul Richter sucht ein neue Freundin!

Raùl Richter spricht mehr oder weniger Klartext über seinen Beziehugsstatus

Nun hat Raùl Richter ein recht klares Statement abgegeben und „bunte.de“ gegenüber verraten: „Ich bin Single. Alles Weitere wird sich ergeben.“ Doch es gibt da eine Dame, die nicht nur für das Rosen-Model gibt, sondern ihn auch ganz offen auf Instagram abfeiert. Auf die junge Dame kommt Raùl Richter dann plötzlich ins Stottern: „Äh, ja… äh… Was soll ich jetzt dazu sagen. Ähm, ja. Es gibt… also, das ist eine Freundin von mir.“ Ein bisschen sehr nervös ist der gute Raùl da aber schon geworden. Aber scheinbar ist diese Freundschaft noch nicht bereit für glasklare Statements. Noch nicht.