RaÃºl Richter zeigt seine neue Freundin Jessy!

Also doch! Raúl Richter hat in letzter Zeit immer etwas herumgedruckst, wenn er nach seiner Freundin gefragt wurde. Grundsätzlich hat er sich selbst als Single bezeichnet, ließ dann aber doch durchblicken, dass es da möglicherweise doch eine neue Freundin gibt. Und siehe da, es gibt eine Frau an der Seite des ehemaligen GZSZ-Schauspielers. Schon bei der Premiere des neuen Baywatch-Films in Berlin kam Raúl Richter in weiblicher Begleitung und nun hat er Jessy zu einer Restaurant-Eröffnung auf Mallorca mitgenommen. „Guten Morgen Deutschland“ gegenüber lüftete er dann auch das Geheimnis: „Ich bin mit meiner Freundin hier, genau. Wir sind bei einer öffentlichen Veranstaltung, da ist mir klar, dass wir gefilmt werden.“

Ein Jahr nach der Trennung von Valentina Pahde scheint Raúl Richter wieder verliebt zu sein

Seine letzte Beziehung liegt schon ein Weilchen zurück. Vor fast einem Jahr haben sich Raúl Richter und GZSZ-Star Valentina Pahde getrennt. Die Blondine soll angeblich auch wieder in festen Händen sein, allerdings hat sie sich selbst nie zu den Gerüchten über eine neue Liebe geäußert. Dafür hat ihr Ex-Freund nun Nägel mit Köpfen gemacht. Sonderlich viel verraten hat Raúl Richter über seine neue Freundin allerdings nicht. Sie steht offenbar nicht in der Öffentlichkeit, wie aber durchaus sich auf Instagram in Szene zu setzen. Wo sich Jessy und Raul Richter kennengelernt haben, wollte der „Global Gladiators“-Kandidat übrigens nicht verraten. Aber vielleicht verrät der Mime ja bald doch etwas mehr über seine neue Liebe.