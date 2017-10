Razzia in Berlin: Waffen und Munition beschlagnahmt!

Razzia in Berlin: Waffen und Munition beschlagnahmt!

Razzia in Berlin: In der Hauptstadt hat die Polizei mehrere Waffen und Munition in der Islamistenszene beschlagnahmt.

Man sei besorgt gewesen, "dass diese für Anschläge genutzt werden könnten", erklärte die Staatsanwaltschaft laut dem „Focus“. Die Ermittlungen sind vor allem von einem Mann ausgegangen, welcher durch Drogendelikte aufgefallen ist. Dabei wurde festgestellt, dass er auch Zugriff auf Kriegswaffen haben könne. Die Person sei auch durch "gesteigerte Gewaltbereitschaft" aufgefallen.

Insgesamt wurden in Berlin vier Orte besucht – die Razzien gab es in den Stadtteilen Charlottenburg-Wilmersdorf und Reinickendorf. Die Ermittler haben mehrere Waffenteile bei dem Mann gefunden. Er soll bald dem Haftrichter vorgeführt werden.