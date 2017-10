Rebecca Mir: Ist sie schwanger? Sie zeigt ihren Babybauch!

Rebecca Mir hat mit dem neusten Schnappschuss für heftige Diskussionen gesorgt. Ist die Moderatorin etwa schwanger?

Darüber posten die User bei Instagram. Grund dafür ist ein Schnappschuss, den die Moderatorin jetzt postete. Dazu schreibt sie „happy“ – freut sie sich etwa auf Nachwuchs? Oder trägt die Ehefrau von "Let's Dance"-Star Massimo Sinató einfach nur ein unvorteilhaftes Oberteil?

H A P P Y #smile Ein Beitrag geteilt von Rebecca Mir (@rebeccamir) am 16. Okt 2017 um 11:06 Uhr

Rebecca Mir scheint jedenfalls glücklich zu sein. „Süßes Bäuchlein“ oder „Schwanger“ schreiben die User in den Kommentaren. Einige Anhänger glauben aber nicht, dass sie wirklich schwanger ist: "Das ist doch kein Babybauch, das ist einfach ein lockeres Oberteil. Vor fünf Tagen war da noch nix, so schnell wächst der nun auch nicht", heißt es in einem Kommentar.