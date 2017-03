Rebecca Mir & Massimo Sinato: Eifersuchts-Drama

Als bisher einziges "Let's Dance"-Paar, das es vor den Traualtar schaffte, sind Massimo Sinato und Rebecca Mir noch immer im Gespräch. Auch in der Auftakt-Folge der neuen Staffel wurden die beiden als Vorzeige-Paar inszeniert. Allerdings bleibt den Zuschauern auch immer im Gedächtnis, dass ihre Kennenlerngeschichte auch eine dunkle Seite hat...

"Let's Dance 2017": Was läuft zwischen Massimo Sinato und Angelina Kirsch?

Als sie sich beim "Let's Dance"-Training näher kamen, waren beide schließlich noch in Beziehungen - er war sogar noch verheiratet. Ihre Liebe hielten sie deshalb auch wochenlang geheim. Inzwischen hat die Öffentlich akzeptiert, dass die beiden einfach zusammengehören und hat ihnen das falsche Spiel verziehen. Doch jetzt, da die neue Staffel und die Trainingseinheiten beginnen, dürften auch Rebecca die Anfäge ihrer Beziehung wieder in Erinnerung gerufen werden. Denn: Massimo hat in diesem Jahr eine ganz besonders heiße Partnerin an seiner Seite. Plus-Size-Model Angelina Kirsch hat nicht nur heiße Kurven, sondern ist auch eine wahre Schönheit. Da kommt der Italiener ganz schön ins Schwärmen...

Und nun sind auch heiße Fotos aufgetaucht, die die Gerüchteküche ganz schön ins Brodeln bringen und die auch Rebecca nicht kalt lassen dürften. Die ganze Geschichte erfahrt Ihr im Video: