Rebecca Mir: Statement zur Schwangerschaft

Es war das süßeste Gerücht der Woche: Erwarten Rebecca Mir und Massimo Sinato ein Baby? Ein Foto war Schuld an den wilden Spekulationen. Denn unter dem schwarzen Kleid des Models schien sich ein kleines Bäuchlein zu wölben! Ungünstiger Schnappschuss der doch ein Babybauch? Jetzt klärt Rebecca Mir ihre Fans auf...

Rebecca Mir: "Ich bin schwanger..."

Bei Facebook postete Rebecca Mir ein sehr eindeutiges Bild von sich, dass keinen Raum für Spekulationen lässt. Ihre Worte dazu: "Ja, ich bin schwanger...es werden Sechslinge!!! Mehr News dann in 9 Monaten!"

Es ist also nix dran an den Gerüchten.

Ja, ich bin schwanger...es werden Sechslinge!!! Mehr News dann in 9 Monaten #sixpack #gossip Posted by Rebecca Mir on Dienstag, 17. Oktober 2017

Rebecca Mir und Massimo wünschen sich Nachwuchs

Auch wenn aktuell keine Baby bei Rebecca Mir und Massimo unterwegs ist. In der Zukunft wollen sie unbedingt eine Familie gründen! Vor einiger Zeit erklärte das Model in einem Interview: "Was Kinder angeht, ich hätte schon irgendwann mal ganz gerne Kinder, aber ich glaube, wir haben noch ein paar Jahre Zeit."