Regen-Chaos in Deutschland: Es drohen wieder Überschwemmungen!

Vor einigen Wochen sorgte ein Regen-Chaos in Berlin für viele Überschwemmungen. Nun droht schon das nächste Unwetter!

In Deutschland drohen am Mittwoch erneut heftige Regenfällt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat entsprechende Unwetterwarnungen herausgegeben. Besonders heftig ist der Süden und Westen betroffen, wo Niederschlagsmengen zwischen 20 l/m² und 35 l/m² in 6 Stunden erwartet werden. Im Süden kommen auch Windböen dazu.

Aber auch im Rest des Landes ist das Wetter sehr ungemütlich, denn alle Bundesländer bekommen eine Dusche ab – jedoch werden dort keine allzu heftigen Regenfälle erwartet wie im Westen.

In der kommenden Woche soll übrigens der Sommer zurückkommen. Einige Wetterdienste haben berichtet, dass das Thermometer auf bis zu 35 Grad steigen kann.