Reisebus-Unglück auf der A9: Rettungsgasse hätte Leben gerettet - Nach aktuellem Stand haben 18 Menschen das Leben verloren, als ein Reisebus auf der A9 bei Münchberg einem Sattelschlepper aufgefahren war. Viele weitere der Senioren-Reisegruppe aus Sachsen wurden verletzt. Der Bus ging nach dem Unfall in Flammen auf.

Der Bus habe lichterloh in Flammen gestanden, sodass auch die Erstretter nicht an Brand herankamen. „Nach dem Eintreffen der Feuerwehr hatte niemand mehr den Bus verlassen“,, erklärt der Feuerwehrsprecher. Warum der Bus so schnell so sehr in Flammen aufging, sorge derzeit noch für Diskussionen.

Gefährliches Fehlverhalten am Unfallort

Nach betroffenen Reaktionen von Angela Merkel und Horst Seehofer in einer Pressekonferenz, meldete sich auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zu Wort. Er schlug allerdings einen scharfen Ton an und kritisierte die anderen Autofahrer am Unfallort. So habe er von Rettungskräften erfahren, dass die Unfallstelle nur sehr spät erreicht werden konnte. Grund dafür war, dass viele Autofahrer erst sehr spät eine Rettungsgasse gebildet hätten. So kam für viele der Unfallopfer jede Hilfe zu spät. Auch auf der Gegenfahrbahn hätten sich durch langsam fahrende Gaffer weitere Gefahrenmomente gebildet und beinahe noch Folgeunfälle verursacht.

Seit Dezember 2016 ist die Bildung einer Rettungsgasse bei Staus gesetzlich festgelegt. In der Straßenverkehrsordnung heißt es: "Sobald Fahrzeuge auf Autobahnen sowie auf Außerortsstraßen mit mindestens zwei Fahrstreifen für eine Richtung mit Schrittgeschwindigkeit fahren oder sich die Fahrzeuge im Stillstand befinden, müssen diese Fahrzeuge für die Durchfahrt von Polizei- und Hilfsfahrzeugen zwischen dem äußerst linken und dem unmittelbar rechts daneben liegenden Fahrstreifen für eine Richtung eine freie Gasse bilden." Mehr dazu auf wunderweib.de.