Reizgas-Attacke! Schule bei Düsseldorf wird evakuiert

Schock in einem Schulzentrum in Düsseldorf: Das Gebäude in Haan musste nach einer Reizgas-Attacke evakuiert werden!

Mehr als 50 Schüler sollen über Atembeschwerden geklagt haben, wie ein Feuerwehrsprecher mitgeteilt hat. 18 Schüler werden in einem Krankenhaus behandelt, heißt es weiter – die Zahl könnte sich aber noch erhöhen.

Die Polizei und viele Ärzte seien vor Ort, um die Schüle zu behandeln. Nicht bekannt ist aber, wie viele Menschen dabei verletzt wurden. Die Hintergründe der Reizgas-Attacke sind noch völlig unklar.