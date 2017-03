Rekordverdächtig: Mike Singer an der Spitze der deutschen Charts

Was für ein Erfolg!

Mike Singer ist erst 17 Jahre alt, stürmte mit „Karma“ allerdings auf Anhieb die Spitze der deutschen Charts. Damit dürfte er der jüngste deutsche Newcomer sein, der es direkt auf Platz 1 der Album-Charts geschafft hat. Für diesen wahnsinnigen Start bedankt der Sänger aus Offenburg sich nun via Instagram bei seinen Fans.

„Wir haben es geschafft“, freut er sich. „Wir sind mit meinem ersten Album "KARMA" PLATZ 1 in den @offizielledeutschecharts! Wir zusammen! Danke an jeden einzelnen von euch! Danke an mein Team!“

Als Mike vor rund fünf Jahren sein erstes YouTube-Video veröffentlichte, hätte er wohl nicht damit gerechnet, dass er irgendwann so erfolgreich sein würde. „Ich kann das gerade nicht realisieren“, gesteht er überwältigt.

Am Freitagnachmittag musste sogar seine Autogrammstunde in Mönchengladbach abgebrochen werden, weil die Fans reihenweise in Ohnmacht fielen und der Rettungsdienst mit sechs Wagen und zwei Notärzten anrücken musste.

In Zukunft werden wir bestimmt noch oft von dem erfolgreichen Fan-Liebling hören, der sich mit seinem Erfolg nicht hinter Justin Bieber verstecken muss.