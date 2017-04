Rekordverlust! Erste Frau gewinnt bei "The Biggest Loser"

Das gab es bei „The Biggest Loser“ noch nie: Erstmals hat eine Frau in der Show gewonnen!

18 Kandidaten traten in dem Abnehm-Wettbewerb gegeneinander an. Obwohl es ein Kopf-an-Kopf-Rennen war, hatte zuletzt dann doch eine Frau die Nase vorn: Alexandra hat sich bei „The Biggest Loser“ gegen ihre Konkurrenten durchgesetzt. Im Finale brachte die 33-Jährige nur noch 50,2 Kilo auf die Waage. Damit verlor sie 53,2 Kilo – das entspricht 51,45 Prozent ihres Körpergewichts und ist ein absoluter Rekord in der Sat.1-Show.

„Als ich ‚The Biggest Loser’ angefangen habe, war mir klar, dass ich mit meinem Ausgangsgewicht nicht hier bin, um 50 000 Euro zu gewinnen, sondern um einen Anfang zu finden und einen Arschtritt zu bekommen, um abzunehmen. Was ich jetzt geschafft habe, ist ein Zwischenziel. Der Weg geht weiter. Was jetzt noch kommt wird schwierig: sich im Alltag zu bewähren. Deshalb habe ich bewusst noch keine Klamotten eingekauft. Ich freue mich aber darauf in eine normale Abteilung zu gehen“, sagt Alexandra in der „Bild“-Zeitung.

David landete auf dem zweiten Platz und verlor 57,2 Kilo und Lukas sicherte sich den dritten Platz, indem er 61 kg abnahm.