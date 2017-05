"Revenge"-Stars Emily VanCamp & Josh Bowman sind verlobt!

Große Freude bei Emily VanCamp und Josh Bowman! Die Schauspieler, die sich am Set der Serie "Revenge" kennen und lieben gelernt haben, sind verlobt! Der Brite hat nach sechs Jahren Beziehung um die Hand seiner Freundin angehalten.

Wie bei so vielen Paaren funkte es bei Emily VanCamp und Josh Bowman auch im Privatleben, nachdem sie sich schon vor der Kamera näher gekommen waren. Die beiden halten ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit raus, aber Berichten zufolge sollen die TV-Stars schon seit 2011 zusammen sein.

Die Verlobung verkündete die 31-Jährige mit einem süßen Bild auf ihrem Instagram-Account. Darauf hält sich die Australierin die Hände vors Gesicht und präsentiert so ihren ziemlich beeindruckenden Verlobungsring. Das Foto kommentiert sie lediglich mit einem Herz-Emoji.

❤️ Ein Beitrag geteilt von Emily VanCamp (@emilyvancamp) am 11. Mai 2017 um 12:54 Uhr

Emily VanCamp: Sie bezeichnet Josh Bowman als Liebe ihres Lebens

Emily VanCamp scheint in ihrem 29-Jährigen Kollegen den Richtigen gefunden zu haben. Im Interview mit InStyle Australia erklärte sie 2014: "Ich habe eine wundervolle Liebe in meinem Leben. Vertrauen ist das Wichtigste in einer Beziehung, weil sich danach alles wie von selbst ergibt."

paradise❤️ Ein Beitrag geteilt von Emily VanCamp (@emilyvancamp) am 30. Dez 2016 um 14:34 Uhr

Für die Schauspielerin läuft es momentan ziemlich gut. Neben ihrer Verlobung und ihrem 31. Geburtstag am Freitag, wurde in dieser Woche auch bekannt, dass ihre neue Show "The Resident" in Produktion geht.

Und vielleicht gibt es für das Paar nach der großen Hochzeit auch noch süße Nachwuchs-News zu verkünden. Ausgeschlossen hat Emily VanCamp das in einem Interview jedenfalls nicht!