Richard Anderson: Der Schauspieler ist tot

Erneut geht eine Hollywood-Ikone: Der US-Fernsehstar Richard Anderson ist tot. Wie ein Sprecher der Familie bekannt gab, starb der Schauspieler am Dienstag in seinem Haus in Beverly Hills. Er wurde 91 Jahre alt.

Besonders bekannt war Richard Anderson für seine Rolle des Oscar Goldmann in "Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann". Insgesamt liefen 108 Episoden der Fernsehserie.

Zudem war Anderson in der Pilot-Folge von "Knight Rider" zu sehen. In den Sechzigern und Siebzigern zählte er zu den bekanntesten und bestbezahltesten Schauspielern der USA.

Weitere Filme in denen er mitspielte: "Columbo", "Wege zum Ruhm", "Der lange heiße Sommer", "Rauchende Colts" und "Perry Mason". Richard Anderson hinterlässt drei Kinder.