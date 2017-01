Richard Lugner: Er geht mit Ex Bambi ins Bett!

Da scheint die alte Liebe ja vielleicht doch wieder entflammt zu sein. Seit der Trennung von Cathy Lugner im Herbst ist der Bauunternehmer Richard Lugner offiziell Single. Doch einsam ist er deswegen nicht. Zwischen ihm und seiner Ex Bambi bahnt sich offenbar mehr an, als er zugibt...

Richard Lugner und Bambi treffen sich regelmäßig

Erst feierten Richard Lugner und Bambi in Kitzbühl, jetzt nahm der 84-Jährige Nina Bruckner, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, auch mit auf den Deutschen Filmball. Nun verbrachten die beiden laut OE24.at auch einen romantischen Abend zusammen in einem 5-Sterne Hotel - und gingen anschließend sogar gemeinsam ins Bett! "Wir wollten eigentlich noch feiern gehen, aber es ist schon spät und wir werden ins Bett gehen", zitiert OE24.at Richard Lugner.

Läuft also wirklich wieder etwas bei dem einstigen Paar? Zwar schmunzelte Bambi bei Richard Lugners Worten nur und stellte schnell klar, dass da aber nichts liefe. Doch so richtig glauben mag man es den beiden irgendwie nicht...

Mit seiner Ex Cathy hat Richard Lugner jedenfalls längst abgeschlossen. Und auch die Blondine blickt in die Zukunft und ist mittlerweile sogar aus Österreich nach Deutschland gezogen. Zumindest hier ist ein Liebescomeback also wirklich ausgeschlossen...