Richard Lugner: Er lüftet das Liebes-Geheimnis

Richard Lugner ist bekannt für sein turbulentes Liebesleben. Im Sommer dieses Jahres präsentierte der Baulöwe seine neue Herzensdame in spe. Andrea, alias Goldfisch, galt eigentlich als neue Partnerin des Bauunternehmers. Doch jetzt die Überraschung: Bei "Movie meets Media" stand Richard Lugner nun mit einer ganz anderen Begleitung auf dem Roten Teppich. Das Verblüffende: Den Meisten war sie gar nicht so unbekannt.

Richard Lugner ist mit Ex-Freundin auf dem Roten Teppich

Erst letztes Jahr wurde die Trennung zwischen Richard Lugner und Ex-Frau Cathy Lugner bekannt gegeben. Im Sommer präsentierte der Bauunternehmer der Öffentlichkeit seine neue Partnerin. Andrea, die Richard Lugner liebevoll Goldfisch nennt, galt seitdem als neue Partnerin des Bauunternehmers. Bei "Movie meets Media" stand der 85-Jährige jedoch mit einem neuen, oder besser gesagt altem Gesicht auf dem Roten Teppich. Seine Begleitung: Sonja Schönanger. Die beiden waren bereits von 2008 bis 2009 ein Paar. Ist Richard Lugner wieder mit seiner Ex-Freundin zusammen?

Richard Lugner zeigt seine neue Freundin "Goldfisch"

Richard Lugner zurück zur Ex-Freundin?

Wie Richard Lugner verriet, sei er nicht wieder mit Sonja Schönanger, alias "Käferl", zusammen. Die beiden seien nur gute Freunde. So sagt Richard: "Nein, wir sind nicht wieder zusammen." Andrea kann also unbesorgt sein. Doch wie sieht es aktuell im Liebesleben des Unternehmers aus? Der 85-Jährige verrät: "Mit der Liebe ist es momentan problematisch (...), ich habe eine Dauerbeziehung, die allerdings auch nicht richtig funktioniert." Steht Richard Lugner vor dem nächsten Beziehungs-Aus? Immerhin scheint sich der Baulöwe blendend mit seiner Ex-Freundin zu verstehen. Was die Zukunft mit Andrea und Richard Lugner bringt? Wir können gespannt sein! Allerdings geben er und Sonja Schönanger nach wie vor ein nettes Paar zusammen ab.