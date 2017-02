Richard Lugner holt Goldie Hawn zum Wiener Opernball

Mann könnte fast sagen, es ist eine Premiere. Wir können uns nicht daran erinnern, dass Richard Lugner beim Opernball mal einen weiblichen Stargast an seiner Seit hatte, der auch nur annähernd in seinem Alter war. 2002 lud er als Stargast Claudia Cardinale ein, die tatsächlich nur 6 Jahre jünger als er ist. Seitdem blieb er seinem Image als reicher alter Mann, der sich gerne mit deutlich jüngeren Frauen umgibt treu. Bis jetzt!

Mit Goldie Hawn zusammen im goldenen Alter

Für dieses Jahr kündigte der 84-jährige Bauunternehmer an, mit der 71-jährigen Goldie Hawn zu erscheinen. Das dürfte für Richard Lugner eine völlig neue Erfahrung sein. Am 23. Februar soll es so weit sein, dass sich Mörtel wieder im angemieteten Glanz von Hollywood sonnen wird.

Vielleicht hat er nach der spektakulär unter den Augen der Öffentlichkeit gescheiterten Ehe mit Cathy Lugner auch erstmal genug von jungen Frauen. Seit einiger Zeit ist es zwar um ihn und Cathy etwas ruhiger geworden, doch so wie es derzeit aussieht, ist die Ehe nun endgültig vorbei.