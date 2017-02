Richard Lugner: So denkt er über seine Ex Cathy

Zum Deutschen Filmball in München erschien Richard Lugner mit seiner Exfreundin "Bambi", eigentlich Nina Bruckner. Aber auch eine zweite Verflossene des 84-Jährigen war an diesem Abend geladen und zwar seine frisch geschiedene Exfrau Cathy.

So lief das Aufeinandertreffen

Und dieser Umstand scheint bei Richard Lugner in Erinnerung geblieben zu sein. Wie "Bunte" berichtet erzählte er: "Ich habe sie nicht gegrüßt, sie ist bei mir vorbeigezischt, hat uns aus der Ferne beobachtet und ist dann nochmal vorbeigekommen. Eine Dame, die die Cathy begleitet hat, hat sogar die Bambi angesprochen."

"Sie ist wohl eifersüchtig, sie meint immer, dass ich ehestörende Beziehungen hatte, dabei hatte sie diese ehestörenden Beziehungen! Nach dem Promi Big Brother ist sie sechs bis siebenmal nach Deutschland gefahren und hat sich da für drei bis fünf Tage mit jemandem getroffen. Das war in der Zeit der Ehe, und in der Ehe verbringt man die Zeit mit dem Partner" stellte er weiterhin fest.

Er zeigt sich immer wieder mit Exfreundinnen

Stellt sich nur die Frage warum ihn die Ehe mit Cathy immer noch so beschäftigt. Eigentlich hatte man in der letzen Zeit den Eindruck gewonnen, dass er die Scheidung gut verkraftet habe. So zeigte er sich bereits vor dem Deutschen Filmball mit einer anderen Exfreundin - "Kolibri", eigentlich Bahati Venus. Und erst vor wenigen Tagen besuchte er mit einer dritten Exfreundin, Sonja Schönanger, den Jägerball in Wien.