Richard Lugner zeigt seine neue Freundin "Goldfisch"

Richard Lugner zeigt seine neue Freundin - Schon im März sprach Baulöwe Richard Lugner von einer neuen Frau in seinem Leben, doch offenbar hat das nicht lange gehalten, denn schon kurz darauf muss er mit Andrea zusammen gekommen sein. In München bei der Movie meets Media-Party hatten sie nun ihren ersten gemeinsamen Auftritt. Zum ersten Mal sehen wir Freundin Andrea. Nach Mausi, Hasi, Bambi, Katzi, Kolibri und Spatzi musste natürlich auch für Andrea ein Kosename her. Er nennt sie Goldfisch.

Bei seiner Begründung für den Namen, stellt sich die Frage, ob man darüber noch lachen kann, oder schon weinen muss. "Die Goldfische haben eine tolle Eigenschaft: Dass sie wenig reden", erklärt der greise Schürzenjäger gegenüber der Gala und die Frau an seiner Seite nickt ab. "Ja das passt."

Richard Lugner: Die Nachfolgerin von Cathy Lugner ist "schon" 46!

Drei Monate würden sie schon miteinander ausgehen und nehmen es derzeit, man höre und staune, erstmal ganz gelassen und wollen nichts überstürzen. Sie würden sich erst einmal kennenlernen wollen. Nach fünf gescheiterten Ehen, bei denen die letzte nur 809 Tage andauerte, ist das vielleicht auch ganz ratsam.

Die letzte Ehe mit Cathy "Spatzi" Lugner ging spektakulär in die Brüche. Nachdem sie bei Promi Big Brother teilgenommen hatte, eskalierten Streitigkeiten, die sich noch während der Show vor laufenden Kameras entwickelten. In aller Öffentlichkeit stritten sich die beiden und in der Menge der verschiedensten Vorwürfe war am Ende auch nicht genau klar, wie es nun genau in die Brüche ging.