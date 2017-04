"Richterin Barbara Salesch": Überraschendes TV-Comeback!

Erstmals seit 1999 zeigt Sat.1 keine Gerichtsshows mehr. Der Sender hat kürzlich „Richterin Barbara Salesch“ und „Richter Alexander Hold“ komplett aus dem Programm verbannt.

Nun feiern die beiden einstigen Erfolgsformate ihre großes TV-Comeback – und das sogar in der Primetime, allerdings auf einem völlig anderen Sender. Der Spartenkanal Sat.1 Gold wird Salesch und Hold künftig immer dienstags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zeigen.

Zunächst laufen drei Folgen von „Richter Alexander Hold“, anschließend ab 23:10 ebenfalls drei Episoden von „Richterin Barbara Salesch“, wie „Quotenmeter“ berichtet. Beide Sendungen kommen auf jeweils mehr als 2.000 Folgen. Sollten die beiden Shows in der Primetime also Erfolg haben, können die Dienstagabende bis zum Jahr 2030 problemlos gefüllt werden.

Hold und Salesch erreichten mit ihren Wiederholungsfolgen in der jungen Zielgruppe nur noch magere Quoten, waren aber bei den älteren Zuschauern durchaus noch beliebt. Für einen Best Ager-Kanal wie Sat.1 Gold sind das also die besten Voraussetzungen.