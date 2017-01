Ricky Harris startet Mallorca-Karriere!

Nach dem Dschungel ist wohl vor der Insel. Zumindest scheint Ricky Harris diese Reihenfolge zu beherzigen. Jens Büchner hingegen wählt den Weg andersrum. Von Mallorca aus hat es den kultigen Auswanderer nun in den australischen Dschungel verschlagen, um sich dort für RTL mit anderen Promis bei „Ich bin ein Star, holt ich hier raus“ zu messen. Ricky Harris hat Glück im Dschungelcamp schon im letzten Jahr versucht, leider mit mäßigem Erfolg. Der ehemalige Gute-Laune-Moderator aus den 90ern musste das Camp leider nach nicht allzu langer Zeit wieder verlassen und hatte keine Chance auf die Dschungelkrone. Dafür will Ricky Harris nun sein Glück auf Mallorca herausfordern und dort eine Karriere starten.

Dank "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" standen die Tore von Mallorca für Ricky Harris offen

Der 54-Jährige hat „spot on news“ in seine Pläne eingeweiht: „Dank dem Dschungel habe ich eine neue Karriere am Ballermann gestartet. Ich war im letzten Jahr eines der sogenannten neuen Gesichter auf Mallorca. Und wie es aussieht, werde ich auch in diesem Jahr dort wieder öfter zu sehen sein. Ich singe Cover-Songs. Typische Ballermann-Hits neu von mir interpretiert. Und natürlich meine eigenen Lieder.“ Seine Zeit in Australien hat sich also voll und ganz gelohnt, auch wenn Ricky Harris nicht zum König gekürt wurde. Der neue Star am Mallorca-Himmel schwärmt in den höchsten Töne vom Dschungelcamp: „Es hat mich als Mensch und auch beruflich sehr viel weiter gebracht. Und ich konnte meine Höhenangst überwinden. Sie ist zwar noch nicht ganz weg, aber schon viel besser. Mit Jürgen habe ich noch viel Kontakt. Er hat mir sehr viele Tipps für meine Ballermann-Auftritte gegeben, schließlich tritt er dort schon seit Jahren auf. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Wir telefonieren jetzt nicht regelmäßig, aber wir sind Freunde. Schon im Dschungel habe ich mich mit ihm am besten verstanden.“ Hoffentlich können die Camper aus dieser Staffel auch so positive Erfahrungen sammeln, wie Ricky Harris.