Riesen-Asteroid rast auf die Erde zu

Ein unerwarteter Kurs aus dem All nimmt Kurs auf die Erde: Forscher haben den Durchflug eines Mega-Asteroiden beobachten können.

Im Weltall sind viele Asterioden unterwegs. Nun sorhgt ein Himmelskörper bei den Forschern jedoch für besonderes Aufsehen: Das entdeckte Objekt ʻOumuamua stammt nicht aus dem Sonnensystem. Der Brocken ist rund 400 Meter lang und ist rund zehn Mal so lang wie breit - das ist eine ungewöhnliche Entdeckung.

"Dieses Ding ist sehr merkwürdig", sagte Karen Meech von der Universität von Hawaii in Honululu gegenüber dem Blatt "Nature". Auffällig war auch seine Flugbahn, die denkrecht zum Planeten lag. Über viele Millionen Jahre bewegte sich der Asteriod auf uns zu. Kurz vor seiner Entdeckung raste er in einer Entfernung von 24 Millionen Kilometern an der Erde vorbei.