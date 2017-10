Rihanna: Erwartet sie ihr erstes Baby?

Rihanna scheint es wirklich sehr ernst mit ihrem neuen Freund Hassan Jameel zu sein. Obwohl die beiden erst seit wenigen Monaten ein Paar sind, sollen sie schon übers Heiraten nachdenken. Rihanna ist anscheinend überglücklich mit dem milliardenschweren Unternehmer.

Und jetzt kommt noch das nächste süße Liebesgerücht hinzu: Angeblich soll Rihanna sogar bereits schwanger sein! Das behaupten zumindest Insider gegenüber dem US-Magazin ‚OK!’. „Rihanna hat immer gesagt, sie möchte eine Familie haben. Dies könnte der Segen sein, auf den sie gewartet hat“, heißt es dort.

when you hang up on em, then call right back. #firstofallimcrazy #secondofalliwasntdone Ein Beitrag geteilt von badgalriri (@badgalriri) am 23. Okt 2017 um 4:55 Uhr

Wenn man mal genauer darüber nachdenkt, könnte durchaus etwas an dem Gerücht dran sein. Denn in den letzten Wochen hat sich Rihanna nur noch in sehr weiten Outfits vor die Haustür getraut, unter denen ihr Bauch perfekt versteckt ist. Egal ob übergroße Bomberjacke, weites Tüllkleid oder XXL-Hemd – der Sängerin fällt immer wieder ein neuer Trick ein, ein eventuelles Babybäuchlein zu kaschieren. Sollte sie wirklich schwanger sein, wird ihr das aber nicht mehr ewig gelingen!