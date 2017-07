Rimming: Oralsex am Anus wird immer beliebter!

Oralsex gehört zu den beliebtesten Praktiken im Bett. Auch das sogenannte Rimming üben viele aus – doch was steckt dahinter?

Beinahe jeder Mann fährt total auf den Blowjob ab. Viele Frauen finden einen Cunnilingus sehr erregend. Beim Rimming zeigen sich einige noch zurückhaltend, dennoch wird der Oralsex am Anus immer beliebter!

So funktioniert Rimming

Beim Rimming wird der Anus mit der Zunge geleckt. Häufig wird es als Vorspiel für den Analsex praktiziert. Beim Rimming kann auch die Zunge in den Anus erfolgen. Das Afterlecken, wie es auch genannt wird, wird von vielen als stimulierend gefunden. Beim Rimming eignen sich alle Stellungen, bei denen die Zunge an oder in den Anus des Partners kommt. Heute findet Rimming meist in der BDSM-Szene statt, wo meist der dominante Partner seinen Hintern in das Gesicht des anderen drückt.

Darauf sollte beim Rimming beachtet werden

Es gibt aber auch einige Dinge, die man beim Rimming beachten sollte – dazu zählt auch die Hygiene. Eine Darmreinigung ist dringend erforderlich und die Region rund um den Anus sollte gründlich gewaschen werden. Ganz wichtig Wenn das Rimming bei der Frau stattfindet, sollte der Mann niemals von dem Anus zur Vagina wechseln, da Bakterien übertragen werden können. Und auch mit anderen Geschlechtskrankheiten kann man sich anstecken – wie beispielsweise HIV.