Rob Kardashian und Blac Chyna arbeiten schon an Baby Nr.2!

Die Beziehung von Rob Kardashian und Blac Chyna ist eine reine Achterbahnfahrt! Mal lieben sie sich, dann trennen sie sich überraschend wieder. Erst kurz vor Weihnachten packte Blac Chyna ihre Sachen und ließ Rob Kardashian sitzen. Momentan schweben die beiden aber offenbar wieder auf Wolke Sieben. Und zwar so sehr, dass sie sogar schon an Baby Nr. 2 arbeiten!

Rob Kardashian: Erst die Versöhnung, dann das Baby

Nachdem Rob Kardashian wegen seinem Diabetis ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, überwand Blac Chyna ihren Stolz und eilte zu ihren On-Off-Lover ins Krankenhaus. Seitdem scheint der Zoff zwischen Rob Kardashian und dem Model beigelegt. Jetzt haben die Zwei nur noch eines im Sinn: Ein Geschwisterchen für Tochter Dream muss her. "Sie möchte nicht bis zur Hochzeit warten. Sie will das Baby jetzt", plaudert ein Insider die Pläne von Blac Chyna gegenüber "Radar Online" aus. So weit, so gut. Schade nur, dass Robs Familie von den Plänen rein gar nichts hält.

Die Kardashians sind in Sorge

Mama Kris Jenner und seine Schwestern Kim, Khloé und Kourtney sind strikt dagegen! "Sie glauben, dass sie nur mehr Kinder haben will, damit sich die Kinder-Unterstützung erhöht, die sie erhalten wird, wenn Rob sie verlässt", so der Insider weiter. Von Anfang an hatte der Kardashian-Clan ein Problem damit, dass Rob Kardashian mit dem Model zusammen ist. Doch wie sich schon in der Vergangenheit zeigte, war das Rob total egal. Und auch heute hat er seine Meinung darüber sicher nicht geändert...