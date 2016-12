Robbie Williams: Gemeinsame TV-Show mit Ehefrau Ayda?

Werden Robbie Williams und seine Frau Ayda Field bald auch beruflich DAS Traumpaar? Gut möglich! Denn wie es jetzt heißt, würden sie bald gerne ihre eigene Talkshow bekommen! Sie sollen die Sendung des Talk-Paares Richard Madeley und Judy Finnigan übernehmen! Ein Insider verrät jetzt der "Sun": "Robbie hat eine große Fangemeinde und Ayda ist durch ihre Teilnahme an 'Loose Women' sehr bekannt geworden. Sie haben eine enge Verbindung zu ihren Fans, aber sie scheuen sich nicht, sich übereinander lustig zu machen."

Nicht nur Robbie Williams hat Starqualitäten - auch Ayda hat es drauf

Ayda hat schon oft bewiesen, dass sie ein echter Profi vor der Kamera ist - und vor allem für jeden Spaß zu haben! So plauderte sie in der Show "Loose Woman" zum Beispiel mit einem Augenzwinkern über das Liebesleben der beiden. "Rob, es tut mir leid, was ich jetzt sage. Natürlich habe ich meine Höhepunkte schon einmal vorgespielt. Ich habe zwei Kinder, bin müde, der Tee wartet und im Fernsehen läuft das Dschungelcamp – ich habe einfach viele andere Dinge um die Ohren", schmunzelte sie. Robbie Williams selbst ist ohnehin als Entertainer belibet und bekannt! Er findet die Idee besonders Klasse, mit seiner Frau vor der Kamera zu stehen.

Robbie Williams will Ayda unbedingt dabei haben

"Robbie weiß, dass Ayda ins Fernsehen möchte und er wollte es auch schon immer ausprobieren. Mit Sicherheit wird das Format durch die Decke gehen", so der Insider weiter.

Ob dieser Traum wirklich in Erfüllung geht? Man darf gespannt sein....