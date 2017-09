Robbie Williams: Große Sorge um den Sänger!

Es war ein großer Schock für die Fans: Robbie Williams hat damals seine Tour überraschend abgebrochen! Die Konzerte in St. Petersburg, Moskau und Sotchi wurden abgesagt.

Jetzt spricht Robbie Williams erstmals über seine Pause. "Das Schwerste daran, die Tour zu planen, war meine Gesundheit und mein Rücken. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall und es war ziemlich anstrengend", erklärt er gegenüber der Zeitung „Daily Star“.

Kurz davor litt er außerdem an Essstörungen und Depressionen. "Ich bin entweder schlank und depressiv oder fett und schäme mich", so der Sänger. Nur wenn er richtig gesund ist, kann er seine Arbeit gut machen: "Du musst physisch und mental fit sein. Ich muss mental so fit sein, wie ich nur kann, um solch ein großes Vorhaben meistern zu können. Da sind über eine Millionen Menschen, die gekommen sind, um dich zu sehen und das kannst du mit einem schlechten Rücken nicht machen, aber ich habe es getan." Im kommenden Jahr will Robbie Williams seine Tour fortsetzen.