Robert & Carmen Geiss: Gehen sie auch auf die "Insel"?

Hat Robert Gefallen an den Shows "Adam sucht Eva" oder "Love Island" gefunden? Das würde zumindest den Grund für sein neustes Projekt erklären: Der Millionär spielt mit dem Gedanken, eine eigene Insel zu kaufen. So verriet es jedenfalls Carmen Geiss.

Robert möchte eine "Geissini-Insel" besitzen

Die Geissens haben bereits Besitztümer auf der ganzen Welt. Nun spielt Robert mit dem Gedanken, eine eigene Insel zu kaufen. Er wäre nicht der einzige Millionär, der sich diesen Wunsch erfüllt. Hollywoodstars wie Leonardo Di Caprio oder Brooke Shields erfüllten sich bereits den Traum von der eigenen Insel. Wird Robert nun Leos neuer Nachbar? Der Millionär würde jedenfalls eine karibische Insel bevorzugen. Leo besitz ebenfalls eine Insel in der Karibik.

Es wurden bereits Insel besucht

Wie Carmen berichtet, haben sie und ihr Ehemann bereits einige Inseln besichtigt. So verrät sie gegenüber "Promiflash": "Das ist der Traum meines Mannes. Wir haben uns sehr viele wunderschöne Inseln angeschaut, bei der einen oder anderen besteht auch immer noch Interesse." Ebenfalls spekuliert Carmen über den Namen der Insel. So sagt sie ebenfalls: "Wahrscheinlich wird er sie wie seine Textilfirma nennen, Roberto Geissini oder Geissini-Insel oder weiß der Kuckuck was." Ob Robert und Carmen demnächst auf ihrer Insel zu sehen sind? Wir können gespannt sein...