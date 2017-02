Robert Dahlqvist: The Hellacopters-Gitarrist ist tot

Robert "Strängen" Dahlqvist ist tot. Der Gitarrist der legendären The Hellacopters ist im Alter von 40 Jahren gestorben.

Den tragischen Todesfall bestätigte die Band selber auf ihrer Facebook-Seite. "Es ist unglaublich schwer, die richtigen Worte zu finden. Voller Trauer müssen wir verkünden, dass Robert 'Strängen' Dahlqvist gestorben ist", schrieb die Band. "Wir denken an all die großartigen Erinnerungen, die wir zusammen hatten und gedenken vor allem seiner Familie. Bis wir uns wiedersehen", heißt es in dem Statement weiter. Bisher ist bis zu den Todesumständen noch nichts bekannt.

The Hellacopters schafften in den 90er Jahren den Durchbruch auch in den USA. Die schwedische Band hat sich im Jahr 2008 allerdings aufgelöst. Im Juni 2016 gab es ein Revival der Band.