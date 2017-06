Robert Geiss: Komplett neuer Look!

Huch, was ist denn da passiert? Eigentlich haben Carmen und Robert Geiss blonde Haare - bis jetzt! Denn nun hat sich Robert von seiner blonden Mähne verabschiedet.

Robert Geiss hat seinen Look geändert und hat jetzt plötzlich dunkle Haare. Bei Facebook postete Carmen Geiss ein Pärchen-Foto, auf welchen Robert seine neue Frisur zeigt.

Und was sagen die Fans? Die User sind geteilter Meinung. Bei einigen kommt der neue Look sehr gut an. "Die Haarefarbe steht dir gut" oder "Robert hat wieder die Haare schön", heißt es in den Kommentaren.

Andere User finden hingegen, dass die blonde Mähne deutlich besser zu Robert gepasst hat. "Blond steht dir besser" oder "Helle Haare passen besser zu dir", schreiben die User. Carmen gefällt jedenfalls der Look ihres Liebsten. Und auch Robert selbst scheint mit der neuen Haarfarbe mehr als glücklich zu sein.