Robert Michael Morris: Schauspieler stirbt im Alter von 77 Jahren

Robert Michael Morris ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 77 Jahren.

Der ehemalige Theaterlehrer war zuletzt in der Serie „The Comeback“ an der Seite von „Friends“-Star Lisa Kudrow zu sehen. Die Schauspielerin nahm von ihrem Serien-Kollegen Abschied: „Wir haben heute Robert Michael Morris verloren. Er hat uns einige wunderbare Geschenke hinterlassen. Das Wichtigste: Er hat uns gezeigt, wie eine wirklich gute Seele aussieht.“

Robert Michael Morris spielte in der Originalserie, als auch im Revival seit 2014. In „The Comeback“ spielte er einen Friseur. Robert Michael Morris war aber auch in anderen Produktionen zu sehen – darunter zählen „Will & Grace“, „How I Met Your Mother“, „2 Broke Girls“ und „The Middle“. Über die Todesursache ist noch nichts bekannt.