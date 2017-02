Robin Thicke: Polizeieinsatz beim Treffen mit Sohn Julian!

Das Drama um Robin Thicke und seinen Sohn Julian nimmt einfach kein Ende! Nachdem der Musiker für Aufruhr sorgte, weil er seinen Sohn schlagen soll, macht er jetzt schon wieder Schlagzeilen: Bei einem Treffen mit dem Jungen kam es jetzt nämlich zum Polizeieinsatz!

Robin Thicke: Seine Ex rief die Polizei!

Robin Thicke wollte seinen Sohn bei seiner Ex-Frau Paula Patton abholen. Doch sein Söhnchen weigerte sich mitzugehen. "Julian beschloss, nicht mit seinem Vater gehen zu wollen und sie (seine Mutter, Anm. d. Red.) bat, die Polizei zu rufen", verriet ein Insider. Doch schon im Vorfeld soll es Probleme gegeben haben. Wie einige Quellen berichtet haben, kam Paula Patton eine Stunde zu spät zu dem Treffpunkt und wollte Julian nicht der Aufsichtsperson übergeben. Andere Quellen berichten wiederrum, dass Robin Thicke gegen die einstweilige Verfügung verstoßen habe. Was auch immer der wahre Grund für den Einsatz der Polizei war - ein Ende des Zoffs zwischen dem Ex-Paar ist nicht in sich. Und am meisten leidet darunter nur einer: Der kleine Julian!

Robin Thicke soll seinen Sohn schlagen

Seit 2014 liefern sich Robin Thicke und Paula Patton einen Sorgerechtstreit. Doch erst vor wenigen Wochen fand der seinen Höhepunkt. Da wurde aus Gerichtsdokumenten öffentlich, dass Robin Thicke den kleinen Julian schlagen soll. Das stritt der Musiker auch gar nicht ab! "In sehr seltenen Situationen und nur als letzten Ausweg habe ich einen Klaps auf den Po gegeben, der völlig im Rahmen des Gesetzes ist. Auf diese Art von Disziplinierung habe ich mich mit Paula während unserer Ehe geeinigt", erklärte er. Doch das sieht Paula ja ganz offenbar etwas anders...