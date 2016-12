Rocco Stark erklärt was wirklich mit Jessica Paszka läuft

Wie man sich schon denken kann, läuft bei Rocco Stark und Jessica Paszka nichts. Warum dann das Bild mit der kryptischen Bildunterschrift? Das weiß wohl nur Rocco selbst. Fakt ist aber: Rocco weiß, wie die sozialen Medien funktionieren. Und spätestens bei der Beziehung mit Angelina Heger haben wir auch deutlich gesehen, dass Rocco sich darauf versteht, sein Liebesleben beruflich zu nutzen. So viel mediale Aufmerksamkeit hatte der Ochsenknecht Sohn seit dem Dschungelcamp nicht mehr.

Und so ist wohl auch das "Bild mit einer guten Freundin", nicht das wofür er es jetzt ausgibt. In bester "das wird man doch wohl noch posten dürfen"-Manier gibt er sich völlig überrascht, nachdem das Bild mit Jessica Paszka in den Medien und auch unter den Fans für Diskussionen gesorgt hat.

Im gleichen Post spricht er übrigens auch davon, eine neue Frau zu finden - vielleicht sogar in einem Casting. Wir können uns wohl jetzt schon darauf einstellen, dass Rocco in einigen Tagen wieder sein Unverständnis darüber äußert, dass einige dies als inoffizielle, spaßige "Bachelor"-Bewerbung Interpretieren.