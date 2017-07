Rocco Stark: Erst die Hochzeit, dann das Baby?

Rocco Stark hat vor ungefähr vier Monaten in Freundin Nathalie die ganz große Liebe gefunden. Planen die Turteltauben etwa auch schon ihre Hochzeit und das erste Baby? Immerhin ging alles ziemlich schnell. Während Rocco Stark sich den fliehenden Haaransatz richten ließ und sich für eine Haartransplantation auf dem Behandlungstisch nieder ließ, fiel ihm die hübsche Assistentin der Geschäftsführung auf. Da sein Haupthaar in guten Händen war konzentrierte der Boutique-Besitzer sich auf das Flirten und offenbar biss Nathalie direkt an. Nach ein paar heißen E-Mails war die Sache offenbar geritzt. Nathalie kündigte ihren Job und hilft jetzt in Roccos Laden an der Ostsee. Auch bei ihm eingezogen ist sie bereits, RTL gegenüber erklärt Rocco Stark: „Sagen wir wie es ist... also Nathalie hat einfach ihre Sachen gepackt, hat die bei mir reingeschmissen.“

Das Baby ist da! Rocco Stark ist Onkel geworden

Rocco Stark und Nathalie geben Gas

Rocco Stark und seine Liebste sind also schwer verliebt und machen direkt richtig ernst. Es gab ja auch ziemlich schnell Gerüchte um eine vermeintliche Schwangerschaft. Doch zum Thema Hochzeit und Baby wollen sich Rocco Stark und Nathalie nicht äußern. Ein paar Geheimnisse will sich das Paar doch noch bewahren. Aber wer weiß, wenn es erstmal so weit ist, werden die Turteltauben ganz sicher doch noch mit der Öffentlichkeit teilen. Zurückhaltung passt ja irgendwie dann doch nicht so wirklich zu Rocco Stark. Zumindest in der Vergangenheit rückte der 31-Jährge immer zügig mit Neuigkeiten aus seinem Privatleben raus.