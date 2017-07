Rocco Stark: Erstes Liebes-Interview mit Freundin Nathalie

Rocco Stark bekommt einfach nicht genug von seiner Freundin. Seit März ist der 31-Jährige mit Nathalie zusammen und beglückt seine Fans immer wieder mit romantischen Schnappschüssen auf seinen Social Media Kanälen.

Nun sprachen die beiden erstmals in einem Interview über ihre Liebe. „Ich liebe alles an Rocco", schwärmt die dunkelhaarige Schönheit gegenüber Bild. „Er bringt mich zum Lachen, treibt mich aber auch manchmal in den Wahnsinn. Aber auf ihn ist immer Verlass." Auch Rocco könnte ewig von seiner Liebsten schwärmen. „Ihre langen braunen Haare sind der Wahnsinn. Und sie ist sehr fürsorglich, manchmal etwas zu viel“, verrät er.

Nathalie und Rocco lernten sich kennen, als er seine Haartransplantation durchführen ließ. "Sie war die Assistentin der Geschäftsführung in der Schönheitsklinik. (...) Sie hat Kaffee auf mich geschüttet", erinnert er sich zurück.