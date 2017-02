Rocco Stark: Für wen ist dieser Verlobungsring?

Der 14. Februar ist der romantischste Tag im Jahr. Verliebte Paare feiern ihre Liebe und beschenken sich mit Rosen, Pralinen und süßen Liebesbekundungen. Und für viele von ihnen ist es auch der perfekte Tag für einen Heiratstantrag! Und mit diesem Gedanken spielt offenbar auch schon Rocco Stark!

Offiziell ist Rocco Stark Single

Der Schauspieler ist ja eigentlich offiziell Single. Doch wie er jetzt auf Facebook klarstellt, ist er für den nächsten Schritt in seinem Leben bereit! Dort postete er jetzt nämlich nun einen wunderschönen Verlobungsring samt Nachricht: "Waiting for the next step! Happy Valentines Day!"

Für wen ist der Ring?

Klar, dass viele Fans bei diesem Outing total ausflippen und rätseln: Für wen ist dieser Ring bloß gedacht? Rocco Stark hüllt sich in Schweigen. Dabei ist es nicht das erste Schmuckstück der für Wirbel sorgt. Schon einmal hatte Rocco Stark ein besonderes Geschenk bei Tiffanys besorgt. Damals wohl für Ex Angelina. Nach dem Ende der Beziehung, tauschte Rocco den dann samt Snapchat-Beweis um.

Für wen nun dieses Schmuckstück von Tiffanys gedacht ist? Wer weiß! Viele Fans sind sich sicher, dass es nicht Rocco ist, der einen Antrag machen wird, sondern eher ein Freund oder Bekannter des 30-Jährigen. Aber was auch immer dahinter steckt. Rocco wird es uns sicher ganz bald verraten...