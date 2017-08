Rocco Stark: Liebes-Comeback mit seiner Nathalie?

Die Verwirrung war groß: Am Wochenende hatte Rocco Stark, eigentlich frisch verliebt in seine Nathalie, überraschend alle Fotos auf seiner Instagram-Seite gelöscht. Was steckt dahinter? Haben sich die beiden Turteltauben etwa schon wieder getrennt? Zuletzt löschte Rocco schließlich Fotos nach dem Liebes-Aus mit Angelina Heger...

Nun gab Rocco Stark jedoch Entwarnung: Offenbar ist er mit seiner Nathalie immer noch so glücklich wie am ersten Tag (der ja auch noch nicht so lange zurückliegt). Bei Instagram erklärte er seine Lösch-Aktion jetzt folgendermaßen: "Verstehste, die anderen Bilder passen jetzt einfach nicht mehr hier her." Dazu ein Bild von seiner Liebsten.

Trennungs-Drama? Große Sorge um Rocco Stark

Offenbar hat für den Schauspieler-Sohn ein neues Lebenskapitel begonnen. Bleibt zu hoffen, dass er die Fotos von Nathalie nicht bald schon wieder aus einem anderen Grund löschen wird...