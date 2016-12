Rocco Stark: Liebes-Outing mit Jessica Paszka via Facebook?

Was will Rocco Stark der Welt denn jetzt mit diesem alten Foto sagen? Weihnachten ist vorbei und der Ex-Freund von Angelina Heger zeigt sich mit Jessica Paszka an seiner Seite. Entstanden ist das Foto wohl schon im November, bei der Enthüllung der Wachsfigur von Justin Bieber. Warum Rocco Stark das Foto nun mit #goals und etwas fragwürdigen Emoticons gepostet hat, sei mal dahingestellt. Vielleicht war es ein romantisches Liebesouting? Oder Der Ochsenknecht-Spross wollte der Welt zeigen, dass er scharf auf die ehemalige Bachelor-Kandidatin ist?

Wahrscheinlich sind Rocco Stark und Jessica Paszka nur gute Freunde

Rocco Stark und Jessica Paszka sind ganz sicher in Wirklichkeit nur ganz, ganz doll miteinander befreundet. Und warum jeder gleich denkt, jede Frau an seiner Seite wäre seine neue Freundin. Darüber ärgert sich der arme Rocco immer maßlos. Nützt aber nix, wenn er das alte Foto ganz öffentlich in den sozialen Netzwerken postet, die ihn als „Person des öffentlichen Lebens“ anpreisen, muss er sich eben auch darunter Kommentare gefallen lassen, die ihm vielleicht nicht so passen: „Weil die große Liebe ja dann auch soooo lange hält. Und dann auch noch ne (Ex Freundin von Angelina). Na wo die Liebe hinfällt. Wenn man dann überhaupt von Liebe sprechen kann..?“

Bisher hat er sich nicht weiter geäußert, Rocco Stark lässt immer gerne etwas Zeit verstrichen, bis er sich dann erneut mit einem Spruchbild zu Wort meldet. Oder er legt auf Snapchat nach. Auch das ist ein Medium, was Rocco Stark viel Freude zu bereiten scheint. Aber vielleicht hat er ja auch tatsächlich in der ehemaligen „Promi Big Brother“-Kandidatin die Frau fürs Leben gefunden…