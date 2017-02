Rocco Stark: Romantisches Video mit seiner Ex-Freundin

Rocco Stark und die Frauen - das ist wirklich so ein Thema für sich. Mit Kim Gloss hat es nicht geklappt, die Beziehung mit Angelina Heger zerbrach schon nach wenigen Monaten, und auch Jessica Paszka scheint ihn nicht zu erhören.

Dass er die Nase voll hat vom Single-Leben, hat der Schauspielerin-Sohn schon wiederholt verkündet. Hat es jetzt etwa geklappt mit der Partnersuche? Bei Facebook postete der junge Papa jetzt jedenfalls ein verdächtiges Kuschel-Video...

Rocco Stark kuschelt mit der Ex

Überraschend ist jedoch, mit wem er auf den Bildern auf Tuchfühlung geht. Es handelt sich dabei nämlich um eine Ex-Freundin - genauer gesagt um Kim Gloss. Na sowas! Ist sie doch schließlich schon seit Längerem glücklich mit ihrem neuen Freund Alex. Allerdings sind sie und Rocco durch Töchterchen Amelia für immer verbunden. Die beiden betonen immer wieder, wie harmonisch ihre Patchwork-Familie funktionieren würde. Will Rocco also wirklich siene Ex zurück? Oder denkt er einfach nur gerne an ihre gemeinsame Zeit im Dschungelcamp zurück? Im Video sieht man sie nämlich zusammen im Urwald turteln - der Beginn ihrer Liebe...

Warum er dieses Video nun ausgerechnet jetzt gepostet hat, verriet Rocco nicht. Aber der Valentinstag rückt ja näher - vielleicht spielen da seine Gefühle ein wenig verrückt...