Rocco Stark: Seine Freundin liegt im Krankenhaus

Seit Wochen postet Rocco Stark ununterbrochen verliebte Schanppschüsse mit seiner Freundin Nathalie. Ob knutschend, händchenhaltend oder kuschelnd. Es gibt keinen Moment, den die beiden nicht auf der Kamera festhalten. Doch jetzt schockt der Trash-TV-Star seine Fans mit einem besorgniserregenden Foto: Seine Freundin liegt im Krankenhaus!

Rocco Stark: Die Fans sind in Sorge

Rocco Stark kuschelt sich an seine Nathalie, während sie mit Kanüle in der Hand im Krankenbett liegt. Die Fans sind besorgt! "Was ist denn los?", "Was ist los? Hoffentlich nichts schlimmes!" oder "Egal was sie hat, gute und schnelle Genesung wünsche ich ihr", schreiben seine Fans reihenweise unter das Bild.

Die Freundin von Rocco Stark liegt im Krankenhaus Instagram/ Rocco Stark

Rocco Stark: "Wir schaffen das!"

Noch vor vier Stunden postete sich Nathalie selbst mit Rocco knutschend auf dem Rummel. Doch was ist in der Zwischenzeit passiert? Dazu schweigen beide momentan. Doch so besorgt die Fans sind. So schlimm kann es gar nicht sein. Denn sonst würde das Paar sicher kein Selfie posten. Und auch Roccos Worte verraten, dass alles halb so wild ist. "Du siehst selbst im Krankenbett noch einfach Hot und bezaubernd aus oder Leute? Nathalie wir schaffen das", schreibt er.