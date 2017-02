Rocco Stark: So fies lästert er über die Trennung Xenia von Sachsen!

Er kann es einfach nicht lassen. Rocco Stark muss mal wieder seinen Senf dazugeben - und schießt diesmal übers Ziel hinaus!

Rocco Stark disst Xenia von Sachsen

Gerade erst wurde bekannt, dass sich Xenia von Sachsen und ihr Freund Rajab Hassan nach sieben Jahren Beziehung getrennt haben. Eine traurige News, besonders, da das Paar den einjährigen Sohn Taro hat, der jetzt als Trennungskind aufwachsen muss. Und als wäre die Tatsache nicht schlimmm genug, dass sich Xenia und ihr Freund getrennt haben, muss nun Z-Promi Rocco Stark noch einen drauf setzen. In einem Video auf Instagram greift er die Blondine jetzt in aller Öffentlichkeit an!

"Mich hat heute eine Nachricht erreicht, die mich erschüttert hat, vom tiefsten Herzen erschüttert und gleichzeit mit so viel Genugtuung erfüllt hat! Und zwar: Das unser Prinzessin Xenia von Bla Bla Bla sich getrennt hat. Ich bin zutiefst traurig. Und das zeigt mir einfach, dass es einen Gott gibt. Denn das war so klar, wie das Amen in der Kirche. Wenn ich mir überlege, dass die die am lautesten gelästert hat, sich aufgeregt hat, weil sie neidisch war, dass andere Liebe und Zärtlichkeiten austauschen! Das, was sie sich wahrscheinlich auch gewünscht hätte! Oh man, Bro du bist wieder frei! Du bist freu genieß deine Freiheit! Ich mein ich hab auch ein halbes Jahr gebraucht um zu begreifen, dass es nicht funktioniert. Aber 7 Jahre?! Da geh ich lieber in den Knast!"

Rocco Stark und Xenia von Sachsen zofften sich im "Sommerhaus der Stars"

Scheint, als hätte da jemand immer noch ein extrem verletztes Ego! Xenia von Sachsen und ihr Freund Rajab waren im letzten Jahr gemeinsam mit Rocco Stark und seiner heutige E-Freundin Angelina Heger im "Sommerhaus der Stars". Und während sich Xenia und Rajab bis zum Sieg gekämpft haben und sich mit ihrer sympathischen Art in die Herzen der Zuschauer gespielt haben, blamierten sich Rocco Stark und Angelina Heger bis auf die Knochen. Das Ex-Paar zoffte sich ständig und legte sich mit den anderen Bewohnern des Hauses an - auch mit Xenia von Sachsen. Dadurch wurden sie nicht nur sofort von den anderen rausgewählt, sondern sind auch beim Publikum durchgefallen. Das Ende der Geschichte: Nach nur einem halben Jahr war alles aus zwischen Angelina und Rocco.

Hat Rocco Stark die Niederlage nicht verkraftet?

Doch diese Niederlage scheint Rocco bis heute nicht verkraftet zu haben. Und muss jetzt - knapp 8 Monate nach der Show - noch einmal ausholen. Irgendwie schade. Und auch seine Fans finden die Aktion teilweise so gar nicht lustig. "Traurig, dass du da überhaupt was dazu sagst" , "Man muss es ersteinmal schaffen 7 Jahre in einer Beziehung zu sein..", oder "Was für ein gehessiger Typ du doch bist. Die zwei haben wenigstens 7 Jahre geschafft! Und du? Wechselst deine Partnerinnen wie deine Unterwäsche... Sehr gutes Vorbild für deine Tochter", kommentieren sie enttäuscht. Denn wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen...