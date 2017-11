Rocco Stark: Trennung von Nathalie?

Was ist denn da los? Eigentlich wirkten Rocco Stark und seine Freundin Nathalie verliebt wie zwei Teenies. Doch jetzt das: Nathalie hat plötzlich alle gemeinsamen Bilder bei Instagram gelöscht! Hat sich das Paar etwa getrennt?

Rocco Stark: Nathalie löscht alle gemeinsamen Bilder!

Alle Bilder sind weg. Auf Nathalies Instagram-Seite ist kein gemeinsames Pärchen-Selfie mehr. Doch was bedeutet das? Auch Rocco Stark selbst gießt Öl ins Feuer. Wie "Promiflash" berichtet, soll er in seiner Instagram-Story gepostet haben: "Frag mich, wie einige sich so viel Müll einreden können. Wieso bleiben Menschen zusammen, wenn es nicht passt?"

Kurz darauf schreibt er: "Single sein will gelernt sein. Die wenigsten können das." Bestätigt er damit das Liebes-Aus zwischen ihm und seiner Nathalie?

Bestätigt Rocco Stark mit den krytischen Worten das Liebes-Aus?

Nach den Worten von Rocco Stark und der Lösch-Aktion von Nathalie, spekulieren die Fans jedenfalls heftig. Immerhin: Rocco hat noch gemeinsame Bilder auf seiner Seite.

Und schon einmal sorgte er für heftige Spekualtionen, als ER plötzlich alle Bilder löschte. Damals hat er nur seinen Account neu bestückt.

Ob bei Nathalie diesmal aber tatsächlich die Trennung dahintersteckt? Man darf gespannt sein.....