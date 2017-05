Rocco Stark: Verlobung mit Freundin Nathalie?

Läuten bei Rocco Stark und seiner Nathalie etwa bald die Hochzeitsglocken?

Seit Wochen befeuert der Sohn von Uwe Ochsenknecht mit Fotos auf Instagram und Co die Gerüchteküche um seine neue Beziehung.

Nachdem inzwischen klar zu sein scheint, dass sich Rocco und seine Freundin Nathalie bald auf Nachwuchs freuen dürfen, lässt das letzte Foto des Pärchens vermuten, dass es noch mehr Grund zur Freude gibt - der 30-Jährige scheint seiner Liebsten einen Heiratsantrag gemacht zu haben!

Auf seinem Instagram-Account teilte Rocco ein Foto mit den Fans, auf dem er ganz romantisch vor seiner Freundin kniet und ihre Hände in seinen hält.

"By night. Yes, I will", schreibt der 30-Jährige zu dem Schnappschuss und bekräftigt damit noch die Verlobungs-Spekulationen.

Und auch für die Fans, die ihm zuhauf gratulieren, scheint der Fall klar zu sein!

Na dann, herzlichen Glückwunsch!