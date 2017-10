Rock-Legende George Young ist gestorben

Große Trauer in der Rock-Welt! Der weltbekannte Rockmusiker, Gitarrist, Songschreiber und Produzent von AC/DC George Young ist tot. Die Band bestätigte die traurige Neuigkeit.

Vale George Young It’s hard to measure the contribution George Young has made to rock and roll. Helping to bring... Posted by Triple R - 3RRR 102.7FM on Montag, 23. Oktober 2017

AC/DC trauert bei Facebook

George Young wurde 70 Jahre alt. Über die Todesursache ist nichts bekannt. Doch die ganze Rock-Welt ist in großer Trauer! Allen voran die Kultband AC/DC. George Young war nicht nur Produzent und Mentor der Band, sein Bruder Malcolm war Mitglied der Band und sein Bruder Angus ist es noch. Nun trauern AC/DC ganz offen via Facebook.

It is with pain in our heart that we have to announce the passing of our beloved brother and mentor George Young.... Posted by AC/DC on Sonntag, 22. Oktober 2017

"Mit großem Schmerz in unserem Herzen müssen wir bekanntgeben, dass unser geliebter Bruder und Mentor George Young gestorben ist. Ohne seine Hilfe und seine Inspiration hätte es AC/DC niemals gegeben. Als Musiker, Songwriter, Produzent, Ratgeber und viel, viel mehr, hätten man sich kein hingebungsvolleren und professionellen Mann vorstellen können. Als Bruder hätte man in sich nicht besser vorstellen können. Für alles, was was er für uns getan und sein ganzes Leben lang gegeben hat, werden wir ihn immer mit Dankbarkeit in Erinnerung und nah an unserem Herzen halten", schreiben sie traurig.

George Young wurde durch The Easybeats berühmt

George Young war nicht nur hinter den Kulissen tätig. Seinen Durchbruch schaffte er bereits in den 60er Jahren mit der Band The Easybeats. Er schrieb die meisten Songs für die Band, dazu gehörte auch der Welthit "Friday on my Mind".

Nachdem sich The Easybeats 69 auflösten, war George Young vor allem als Songwriter und Produzent aktiv.