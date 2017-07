Roger Essig: Pforzheimer Torhüter ist gestorben

Schock in Pforzheim: Die Torwart-Legende Roger Essig ist überraschend gestorben.

Mit dem 1. FC Pforzheim stieg er im Jahr 1985 in die Oberliga auf. Im Jahr 1991 spielte das Team sogar gegen 1860 München um den Aufstieg in die zweite Bundesliga, was aber erfolglos blieb. Der FCP absolvierte auch zahlreiche Spiele im DFB-Pokal – darunter gegen Mannschaften wue VfL Bochum, Fortuna Düsseldorf oder Werder Bremen. Gegen Bremen spielte das Team von Roger Essig ein 1:1-Unentschieden. Nur wenige Monate später spielte die Mannschaft gegen den VfL Bochum und besiegte mit 1:0 den großen Favorit.

„Es ist schlimm, dass er so aus dem Leben gerissen wurde“, sagte ein Co-Trainer Jens Wolfinger laut „PZ News“. „Er war ein Super-Typ, ein Vorbild in allem. Er hat immer 100 Prozent gegeben“, heißt es weiter.

Roger Essig wohnte mit seiner Frau und seinem Sohn in Eisingen und arbeitete neben seiner Sport-Karriere bei der Firma Inovan. Obwohl Fussball ein großer Bestandteil in seinem Leben war, war es für ihn nur eine Freizeitbeschäftigung: „Aber ich habe immer gesagt, dass Fußball für mich nur ein Hobby ist“, sagte er damals der PZ.