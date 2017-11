Roland Kaiser: Liebes-Aus nach über 20 Jahren?

In der Liebe hatte Roland Kaiser in seinem Leben schon viel Pech. Schon zweimal war er mit der falschen Frau verheiratet und ließ sich nach einiger Zeit wieder scheiden. Seit 1996 ist er nun mit seiner dritten Ehefrau Silvia verheiratet und hat in ihr endliche seine große Liebe gefunden. Das glaubte er zumindest eine lange Zeit. Doch mittlerweile scheint er sich da nicht mehr ganz sicher zu sein...

Im Interview mit ‚Brisant’ wurde der 65-jährige auf das Thema „Große Liebe“ angesprochen. Doch anstatt daraufhin wie sonst immer von seiner Silvia zu schwärmen, schockt Roland mit einer sehr unerwarteten Antwort: „Ich sage immer 90 % der Weltliteratur hat sich um die Liebe gedreht und keiner hat die Antwort gefunden. Ich auch nicht, also suche ich noch.“ Wie bitte?

Roland Kaiser: „Meine Mutter hat mich in einem Körbchen ausgesetzt“

Öffentliche gemeinsame Auftritte hatte das Paar in der Tat schon sehr lange nicht mehr. Und noch dazu deutete der Sänger kürzlich erst noch an, dass er und Silvia einige Probleme zu lösen haben. „In der Liebe wird nicht immer alles glatt laufen, da wird es Höhen und Tiefen geben. Dennoch ist es immer besser, etwas zu reparieren als ständig auszutauschen. Insofern, ich bin der Meinung, wenn man seinen Partner gefunden hat, sollte man versuchen, um die Beziehung zu kämpfen!“, gab er nachdenklich zu.

Ist der Kampf um die Beziehung jetzt also endgültig gescheitert? Konnte Silvia einfach nicht mehr damit leben, ständig alleine zu Hause zu sitzen, während ihr Roland auf Tour war? Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder im Alter von 18 und 21 Jahren. Es wäre nicht das erste Mal, dass eine Ehe in die Brüche geht sobald die gemeinsamen Kinder erwachsen geworden sind und das Elternhaus verlassen.