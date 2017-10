Roland Kaiser: Traurige Beichte!

Roland Kaiser ist nicht nur beruflich immer noch super erfolgreich, auch privat könnte es wohl kaum besser für ihn laufen! Seit unglaublichen 21 Jahren ist der Schlager-Gott mit seiner Frau SIlvia verheiratet. Und die beiden sind immer noch überglücklich. Umso überraschender kommt nun diese Beichte.

Roland Kaiser: "Ich war noch nicht reif!"

Silvia ist bereits die dritte Ehefrau von Roland Kaiser. Zuvor war er 10 Jahre lang mit seiner ersten Frau Christina Keiler verheiratet und anschließend 5 Jahre mit Anja Schüte. Nun gibt er gegenüber "t-online.de" zu, dass das Scheitern seiner Ehen seine Schuld war! "Die ersten beiden Beziehungen sind zum Teil an mir gescheitert, weil ich noch nicht reif war. Ich war noch zu neugierig, zu unruhig, zu unstet", erklärt er offen.

Roland kaiser: Aller guten Dinge sind Drei

Mit seiner jetztigen Frau Silvia, ist dies aber anders. "Die Beziehung zu meiner Frau ist darauf begründet, dass ich schon vor langer Zeit angekommen bin und auch ein anderer Partner geworden bin. Sie ist die Frau meines Lebens", so Roland Kaiser weiter. Und er weiß ganz genau: "Natürlich gibt es Situationen, in denen es nicht mehr geht, aber es lohnt sich, so lange wie möglich darum zu kämpfen."