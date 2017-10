Roland Kaiser: Wundervolle Neuigkeiten!

Roland Kaiser ist einer der bekanntesten Schlagersänger in Deutschland. Nun gibt es wundervolle Neuigkeiten von der deutschen Ikone!

Erst kürzlich hat Roland Kaiser sein neues Album „Stromaufwärts – Kaiser singt Kaiser“ veröffentlicht. Nun folgt das nächste große Projekt – und darüber werden sich seine Fans wohl sicher ganz besonders freuen: Der Schlagersänger hat jetzt sein eigenes Musical.

Die Premiere zum Roland-Kaiser-Musical fand jetzt im Deutschen Theater München statt. „Wir spüren einfach, dass es an der Zeit ist, das sensationelle musikalische Lebenswerk von Roland mit einem Bühnenstück zu feiern. Wir werden uns dabei Zeit lassen, um eine interessante Story mit all seinen alten und neuen Hits zu verbinden“, teilt Konzert- und Tour-Veranstalter Dieter Semmelmann in der „Bild“-Zeitung mit.

Roland Kaiser plant eine Tour

Die Handlung wird mit Songs wie "Joana", "Sieben Fässer Wein" oder "Santa Maria verbunden. Bis zum 22. Oktober sind in München insgesamt 7 Vorstellungen geplant. Im Jahr 2018 soll sogar eine Tour folgen.